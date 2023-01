L’importanza di utilizzare un software in cloud per la tua attività

Il software cloud è un servizio che consente di accedere al software da Internet. Fornisce all’utente un computer remoto connesso a Internet e in grado di eseguire programmi.

Per esempio Alias digital è un software in cloud che è stato pensato per semplificare il quotidiano aiutando così le aziende, le attività e gli studi professionali.

Si tratta di un servizio che può avere molti usi differenti, tra cui la conservazione di dati, la gestione della fatturazione elettronica, l’utilizzo di una cassa digitale, la possibilità di utilizzare la firma elettronica, la gestione e il controllo di mandati professionali e una continua formazione per rimanere costantemente aggiornato sulle norme vigenti.

Nelle prossime righe andremo a vedere come funzionano tutti questi servizi.

Fatturazione elettronica

La fatturazione elettronica è un processo che consente l’invio automatico di fatture ai tuoi clienti. Il processo rende facile per i tuoi clienti pagarti fornendo loro una fattura che possono pagare online senza dover visitare il tuo ufficio.

Si tratta di una piattaforma che ti permette di gestire comodamente da qualsiasi dispositivo connesso ad internet l’intero procedimento, a partire dal preventivo fino ad arrivare alla fattura di PMI e professionisti. Puoi realizzare preventivi, DDT, ordini e fatture elettroniche attive e passive.

Conservazione di dati

La conservazione dei dati è molto utile per riuscire ad archiviare e conservare in maniera pratica e sicura tutti i dati relativi a fatture elettroniche, libri o registri.

Se gestisci una piccola azienda o uno studio professionale è un servizio molto importante che ti permette di rendere più semplice tutto il lavoro di ufficio. Grazie al compilatore web, rimarrai sempre in regola con la normativa in vigore.​

I migliori software in cloud ti consento di avere una conservazione dei dati per un minimo di 10 anni, proprio come imposto dalla normativa vigente.

Cassa digitale

La cassa digitale è perfetta se hai un’attività commerciale. Ti permette di integrare alla perfezione la tua cassa fisica riuscendo a emettere anche scontrini e fatture online.

È una soluzione perfetta per qualsiasi tipo di attività commerciale, dalla vendita al dettaglio alla ristorazione. Ti basterà scaricare un’applicazione gratuita e configurarla. In pochi semplici passaggi avrai a disposizione la tua nuova cassa digitale.

Firma elettronica

Attraverso questo servizio avrai la possibilità di mettere in atto una procedura semplice e veloce di firma elettronica attraverso il tuo smartphone o tablet. Questo è molto utile perché ti permetterà di sottoscrivere tutti i documenti direttamente dal tuo ufficio o mentre sei in mobilità.

La firma elettronica ha valore legale ed è uguale a quella cartacea. I vantaggi principali sono relativi al risparmio di tempo e alla salvaguardia del pianeta. Si tratta infatti di una soluzione più green e rispettosa dell’ambiente, in quanto non si spreca carta.

Mandato professionale

Questo servizio ti permette di mettere in atto un flusso di processo digitale per gestire con maggiore facilità l’andamento e lo sviluppo dei tuoi mandati.

Avrai sempre la possibilità di ottenere un report in tempo reale su tutti i lavori e questo ti consentirà di avere un rapporto con i tuoi clienti estremamente limpido e trasparente.

Potrebbe sembrare complicato, ma i migliori software in cloud hanno anche a disposizione delle procedure guidate per riuscire a sfruttare al meglio tutte le sue funzionalità.

Formazione

La formazione è fondamentale per essere sempre al passo con i tempi e aggiornati sulle ultime normative. Avrai a disposizione dei corsi di formazione e-learning tenuti da professori e specialisti di un determinato ambito.

I corsi sono disponibili in qualsiasi momento e avrai la possibilità di scegliere sempre la sezione che più ti interessa.

I migliori corsi di formazione terminano con un test che, se superato, ti rilascia un attestato di certificazione.