Maria Laura De Vitis: chi è, dove è nata, anni, che lavoro fa, Paolo Brosio, Instagram, l’audio ‘choc’ a Live non è la D’Urso

Si parlerà ancora di Paolo Brosio e della sua giovane fidanzata, Maria Laura De Vitis, questa sera a Live Non è la D’Urso il programma della domenica condotto da Barbara D’Urso. L’appuntamento è per stasera, domenica 13 dicembre 2020, su Canale 5 a partire dalle 21.20. Spunta un audio clamoroso che riguarda proprio Paolo Brosio e la sua giovane fidanzata, Maria Laura De Vitis. I due si confronteranno con le cinque agguerritissime sfere.

La modella ha 22 anni. E’ stata finalista nazionale Miss Universo Italia 2019 Miss Mondo Italia 2018, Miss Italia 2017, così si legge nel suo profilo Facebook. Dalla sua, stando sempre alle informazioni rese pubbliche sui social, ha degli studi in Comunicazione presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Si è sposato due volte, e l’ultimo matrimonio risale al 2004 ed è durato circa quattro anni. La sua seconda ex moglie è la modella cubana Gretel Coello. Paolo Brosio non ha figli. Dopo il divorzio, il giornalista ha vissuto un periodo di smarrimento, ma è nel 2008 che riscopre la fede in Dio. Si è confessato, è andato a Medjugorje e ha riallacciato il rapporto con la madre, incrinato da diversi anni.