Pareti cartongesso divisorio

Il cartongesso è un materiale che da tantissimi anni fa parte dei materiali edilizi più economici oltre che facili da poter usare e applicare. Negli ultimi anni le ristrutturazioni sono aumentate, considerando anche i vantaggi dati da parte delle agevolazioni.

Attualmente il suo utilizzo è consigliato sia in ambienti privati che negli uffici oppure nelle attività commerciali. Grazie alle pareti che sono tirate su con il cartongesso si possono avere molti uffici, cioè stanze da affidare ai propri dipendenti per svolgere il proprio lavoro oppure creare camerini nei negozi.

Il tutto quindi consente di avere la sicurezza di prezzi bassi per strutture che sono fondamentali, ma con una buona tenuta della parete e perfino con una buona qualità dell’estetica.

Ci sono poi i cartongessi isolati, sia termicamente che a livello acustico, che sono molto richiesti per le ristrutturazioni di appartamenti e case in città.

Non “bruciare” lo spazio in casa

Quali sono le parti o i componenti in casa che ci obbligano ad avere una diminuzione della metratura? Le pareti divisorie. Alcune di esse sono mura costruite direttamente in mattoni e cemento, altre sono strutturali, cioè portanti, ma in linea generale troviamo delle pareti che sono molto spesse.

Nelle case che possiamo dire “antiche” oppure costruite intorno agli anni del primo dopoguerra del 1950, si usavano avere delle pareti che erano grandi perché c’erano dei mattoni che erano appunto grandi. In questi ultimi anni, con l’uso di nuovi materiali, come anche la creazione di diverse tecniche di edilizia, la situazione è cambiata.

Infatti troviamo molte ristrutturazioni dove vengono totalmente eliminate le pareti esistenti e si utilizza il cartongesso. Questo perché almeno si ha la sicurezza di avere un recupero di grandi quantità di metratura. Pensate che molti appartamenti con appena 60 metri calpestabili, hanno poi recuperato fino a 10 metri preferendo la scelta di una suddivisione degli ambienti con il cartongesso.

Dunque questa è una prova di quanto questo materiale possa essere utile e di come si potranno avere diversi ambienti, ma senza però che essi siano “sacrificati”, piccoli e angusti.

ovviamente non si possono demolire tutte le tipologie di pareti. Una ditta edile sa riconoscere quelle che si possono considerare strutture portanti da quelle divisorie, quest’ultime sono quelle da abbattere.

Pareti cartongesso divisorio

Hai un grande appartamento o una grande casa, cona ambienti enormi, ma c’è bisogno di avere delle camere per usarle in modo diverso? Oppure hai un appartamento dove devi dividere gli ambienti? Non sacrificare la sua privacy.

Avendo delle Pareti cartongesso divisorio puoi avere una divisione in ambienti con una manodopera con costo basso, isolamento acustico e termico, spazi utili per i tuoi hobby o per lavoro. Sono tante le persone che, iniziando a lavorare in casa, si sono ritrovate ad avere la necessità di uno spazio che fosse privato.

Per non spendere poi tanto denaro e cifre astronomiche, si sono “gettate” nella scelta del cartongesso e questo ha consentito di avere una camera tutta loro. Dunque potrebbe essere una soluzione perfetta per coloro che si devono occupare di un lavoro in remoto, ma dove c’è poi la necessità di un’ambiente che sia più professionale e assolutamente facile da pulire o gestire.