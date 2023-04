Damiano Coletta vince le primarie a Latina: è di nuovo il candidato sindaco del centrosinistra

Latina. Per la terza volta consecutiva, Damiano Coletta – esponente di Latina Bene Comune – sarà candidato a primo cittadino. Sconfitti gli avversari politici Daniela Fiore e Filippo Cosignani. Le primarie sono state vinte ieri sera da Coletta contro la candidata del Pd Daniela Fiore, sulla quale si era costituito un fronte compatto. Una vittoria non scontata quella di Coletta che dunque, è nuovamente candidato sindaco del centrosinistra per le elezioni comunali del 14 e del 15 maggio prossimo.

Sono state vinte ieri sera da Damiano Coletta le primarie contro la candidata del partito democratico Daniela Fiore. Coletta. Pertanto, è nuovamente lui il candidato sindaco del centrosinistra per le elezioni comunali del prossimo 14 e 15 maggio. Candidato a primo cittadino per la terza volta consecutiva e la seconda alla guida della coalizione di centrosinistra. Coletta dopo aver sconfitto Nicola Calandrini e Vincenzo Zaccheo, punterà ancora una volta ad arrivare al ballottaggio per battere Matilde Celentano. Vinte ieri sera le primarie contro la candidata del Partito Democratico Daniela Fiore, il trionfo di Coletta era tutt’altro che scontato.

La vittoria

Come anticipato, Coletta punta ad arrivare al ballottaggio per poi battere Matilde Celentano. L’esponente di Latina Bene Comune – per la terza volta candidato a primo cittadino – ha vinto grazie al quel consenso popolare che ha costruito negli anni da sindaco della città e che, alla luce degli esiti delle primarie tenutesi ieri, ancora lo caratterizza. Quella di Coletta è una vittoria non scontata in quanto il Partito Democratico era, ufficialmente, compatto sulla candidata Daniela Fiore. Ma le cose sono poi andate in modo diverso e alle elezioni comunali del prossimo 14 e 15 maggio sarà Damiano Coletta a presentarsi, ancora una volta, come candidato a Sindaco del centrosinistra.