Ritrovata la 14enne scomparsa a Novara mentre andava a scuola

La 14enne era scomparsa il 17 aprile scorso dalla sua abitazione a Novara. Rintracciata in stazione, l’adolescente sta bene e ha già fatto ritorno a casa con la mamma.

Della sua scomparsa si era occupata anche la trasmissione Chi l’ha visto?

Ritrovata la 14enne scomparsa a Novara

Questa mattina, alle ore 9.45 circa, su segnalazione della Centrale Operativa della Questura di Milano, gli agenti della Polfer hanno rintracciato nella stazione ferroviaria Milano Repubblica la ragazza di 14 anni, che il 17 aprile scorso si era allontanata dalla sua abitazione a Novara, senza dare più notizie di sé.

La ragazzina ha contattato direttamente il numero unico d’emergenza 112 per comunicare la propria presenza in stazione e attendere l’arrivo della pattuglia. Durante la chiamata, ha spiegato che il telefono di cui era in possesso era privo di sim telefonica, motivo per cui ha potuto effettuare solo la chiamata di emergenza. Gli operatori hanno intrattenuto la conversazione con la ragazza fino all’arrivo di una pattuglia della Polfer di Milano Porta Garibaldi, che l’ha poi accompagnata presso i propri uffici.

I poliziotti hanno immediatamente contattato la madre a Novara, cui la 14enne è stata riaffidata per far rientro a casa insieme. L’adolescente era uscita di primo mattino dalla sua casa di Novara, il 17 aprile, per andare a scuola, dove però non era mai arrivata. I parenti avevano scoperto l’allontanamento poco dopo, quando la madre si era accorta di non avere più il proprio cellulare. Avevano quindi provato a contattarla, senza mai ricevere risposta, e così alla fine la famiglia aveva deciso di presentare denuncia di scomparsa alla Questura di Novara, il giorno successivo alla sparizione, il 18 aprile.

Pare che già in passato l’adolescente si fosse allontanata da casa per qualche ora. Questa volta però i giorni trascorsi sono stati molti e la preoccupazione che le fosse successo qualcosa di grave si è fatta più concreta. Per questo i parenti avevano deciso di lanciare vari appelli a mezzo social e tramite la stampa, dopo regolare denuncia di scomparsa alle forze dell’ordine. Il caso era stato trattato anche dal programma Rai ‘Chi L’Ha Visto?’. Oggi, finalmente, la notizia del ritrovamento alla stazione di Milano.