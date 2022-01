Ritrovato vicino una chiesa dopo giorni di ricerca: Carlo Rinaldi finalmente a casa

Ritrovato Carlo Rinaldi. La buona notizie è finalmente giunta: hanno ritrovato Carlo Rinaldi, il 45enne di Riofreddo scomparso lo scorso 7 gennaio che sembrava essere sparito nel nulla. Quel giorno Carlo si è allontanato a piedi da Riofreddo, un comune alle porte di Roma, dove vive con la sua famiglia. Insieme a lui c’era anche il suo cane, di nome Black. Erano circa le ore 21.

Ritrovato Carlo Rinaldi: sta bene

Le speranze stavano per vanificarsi completamente, almeno sino ad ora. Le sue ricerche erano state attivate anche attraverso il ricorso ai canali social e in territori prossimi alla Marsica. Oggi la buona e sperata notizia del suo ritrovamento. Carlo sta bene, soprattutto ora. Qualche segnale di confusione nel suo volto, dopo il ritrovamento, ma niente di allarmante. La famiglia aveva diffuso, in modo capillare, nei giorni scorsi, un avviso con la foto di Rinaldi e quella del suo cane Black. Ora tutto è finalmente risolto. A trovarlo due ragazzi di Anticoli che si erano offerti come volontari nelle ricerche. Carlo può finalmente riabbracciare a casa i suoi cari.