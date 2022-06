Roma, ‘Dacci le birre gratis’: il titolare si rifiuta e lo picchiano

Se l’è vista brutta il titolare di un bar aggredito da due uomini che non volevano quanto avevano preso. Una volta entrati nel locale i malviventi hanno preso delle birre. Fin qui nulla di strano. Ma nel momento in cui c’era da pagare il conto i due si sono rifiutati picchiando il titolare.

Violenta aggressione in un bar: la dinamica

I fatti sono avvenuti alle 21.38 di lunedì in via Radicofani, in zona Fidene. Qui, come anticipato, due uomini sono entrati in un bar e hanno preso alcune birre senza però volerle pagare. A quel punto, il titolare del locale — che non si è lasciato intimidire dai due — ha preteso il pagamento ma è stato picchiato. Dopo l’aggressione i malviventi si sono allontanati.

L’intervento della polizia

Una violenta aggressione che si è consumata per un ‘bottino’ alquanto misero. I due volevano infatti riuscire ad ottenere delle birre gratis. Allertati da alcuni clienti, sul posto sono poi giunti i poliziotti del commissariato di Fidene che stanno attualmente svolgendo le indagini per far luce sulla vicenda. Fortunatamente, gli agenti sono riusciti a bloccare uno degli aggressori.

Il fermo

Si tratta di un uomo di 40 anni con precedenti che adesso dovrà rispondere del reato di rapina. Nessuna traccia invece del complice che è riuscito a scappare. Sono attualmente in corso le indagini da parte degli agenti per identificarlo.