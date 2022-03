Combattere le rughe con prodotti efficaci

Un prodotto efficace per combattere le rughe deve contenere diversi principi attivi per considerarsi tale ma non è sufficiente acquistare una crema qualsiasi, bisogna infatti acquistare un prodotto che abbia determinate proprietà:

Prodotto italiano : per essere sicuri di utilizzare un prodotto fatto con ingredienti sicuri e tracciabili è consigliato utilizzare un prodotto made in Italy. In Italia il controllo della tracciabilità del prodotto viene fatto in maniera accurata, in questo modo saremo sicuri di utilizzare una crema con principi attivi sicuri e che sia testata tramite patch test

Non guardare la marca: la marca della crema non deve essere per forza famosa per funzionare, devi comprendere che molte marche importanti spendono molto in pubblicità e solo per quello sono più conosciute di altre, questo però non significa che siano anche migliori.

Crema antirughe: i principi attivi importanti

I principi attivi più importanti in una crema rughe miracolosa sono:

Acido Ialuronico : conosciuto soprattutto per i filler all'acido ialuronico, può essere utilizzato anche all'interno di creme viso applicabili esternamente alla pelle. L'acido ialuronico viene prodotto dalla pelle ma con il passare degli anni la produzione diminuisce e la pelle tende ad avere un aspetto meno giovane e meno sana. Una crema che abbia all'interno l'acido ialuronico è l'ideale per mantenere l'idratazione nella pelle e per mantenere l'acqua della pelle.

Elastina : come dice la parola, l'elastina aiuta a mantenere l'elasticità della pelle ed aiuta a mantenere la pelle elastica e dall'aspetto giovanile. L'elastina contrasta il processo di invecchiamento della pelle e riduce le rughe.

Retinolo : conosciuto soprattutto per stimolare la produzione di collagene ed elastina, la Vitamina A favorisce la rigenerazione della pelle, restituendo al viso la sua naturale luminosità ed aiutando a attenuare le macchie della pelle.

: conosciuto soprattutto per stimolare la produzione di collagene ed elastina, la Vitamina A favorisce la rigenerazione della pelle, restituendo al viso la sua naturale luminosità ed aiutando a attenuare le macchie della pelle. Collagene: conferisce elasticità alla pelle, mantenendola soda e compatta, ha la funzione di rinnovare costantemente le cellule dei tessuti cutanei.

Oltre ad una crema antirughe con questi principi all’interno è bene avere delle abitudini corrette per mantenere la pelle ed il corpo sano come un alimentazione sana e una beauty routine corretta ossia una buona detersione della pelle mattino e sera e un uso costante del prodotto che si andrà a scegliere.

Principio attivo innovativo per una crema antirughe che funzioni: Veleno d’api

In questo articolo ti consigliamo una crema rughe miracolosa che ha tutte le caratteristiche descritte in precedenza compreso un principio attivo innovativo con un effetto lifting: la crema al veleno d’api di Lunezia. Questo prodotto è fatto da un’azienda italiana che estrae il veleno d’api direttamente dalle api allevate da loro in modo indolore e cruelty free.

Questa speciale crema rughe miracolosa ha all’interno il veleno d’api, un principio attivo dalle proprietà antirughe dimostrate tramite studi universitari. Il veleno d’api è un antirughe naturale con anche capacità rimpolpanti e se utilizzato con costanza ha risultati dimostrati, attenua le rughe e combatte efficacemente le rughe da sole che sono le principali rughe che vanno a segnare il viso. Il veleno d’api oltre che avere un effetto antiage ha un buon effetto antimacchia, attenua le macchie della pelle e combatte efficacemente anche l’acne.

Il veleno d’api è molto conosciuto nella medicina asiatica e viene utilizzato grazie soprattutto a una molecola contenuta al suo interno ossia la “melittina”, la melittina ha un effetto antibatterico, antivirale e antinfiammatorio.