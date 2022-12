Come scegliere un nutrizionista

Mancano ormai pochi giorni a Natale e negozi e centri commerciali già da settimane hanno riempito scaffali e vetrine con leccornie e cibi che fanno venire l’acquolina in bocca. Si sa, nel periodo delle festività natalizie – complici le riunioni familiari e l’atmosfera rilassata – si tende sempre a esagerare con il cibo. E tutte tentazioni gastronomiche che il Natale offre non sono certo un aiuto per la nostra forza di volontà, spesso traballante.

E non solo: a volte mangiare diventa quasi un obbligo. Se siamo ospiti rifiutare il cibo che ci viene offerto sembra uno sgarbo, mentre se siamo noi ad ospitare, dopo tutta la fatica che abbiamo fatto per cucinare piatti prelibati per fare bella figura, non mangiare quello che abbiamo preparato ci appare uno spreco.

Ma, malgrado queste premesse, dobbiamo stare attenti a non esagerare. Il periodo delle feste, infatti, ormai tende ad allungarsi. Panettoni, pandori e torroni sono in vendita già a novembre e spesso si fa una scorta eccessiva di dolci e cibo, tanto che poi si è costretti a “riciclarlo” anche nei giorni successivi alle feste.

Imparare a controllarsi

Bisognerebbe però imparare a controllarsi un po’ di più. Tutti, non solo chi ha problemi di peso, ma – ovviamente – in modo particolare chi ha problemi di salute, come diabete, ipercolesterolemia o problemi cardiovascolari. Le patologie croniche infatti impongono una dieta specifica, ma quando ci si trova in compagnia di amici familiari e parenti, ci si lascia andare, pensando che “per una volta non succede nulla” o “almeno per oggi fatemi mangiare quello che mi pare…”.

Se davvero si esagera “una volta”, non è grave. Ma tra la Vigilia di Natale e l’Epifania i pranzi e le cene si susseguono senza sosta e le “trasgressioni” finiscono con diventare la regola. Questo “tour de force” enogastronomico è piacevole, ma mette a dura prova il nostro organismo anche se siamo perfettamente sani e in ottima forma. Se siamo in sovrappeso, obesi o affetti da qualche patologia, dobbiamo essere consapevoli dei problemi a cui rischiamo di esporci se non ci controlliamo.

Come fare?

Ma controllarsi da soli non è certo facile. Anche perché spesso si può incorrere in errori. Magari ci si affida ai consigli di un amico, o si legge qualcosa su internet. Sulla carta, possono essere consigli ottimi. Ma non è detto che lo siano per noi, per il nostro organismo, per il nostro stato di salute. Qual è quindi la cosa migliore da fare?

Affidarsi a un esperto. A chi può darci i consigli migliori per un’alimentazione equilibrata ma non mortificante, che non sia una dieta, ma uno stile di vita. Il professionista migliore, in questo caso, è il nutrizionista. Abbiamo sentito la dottoressa Caterina Rosi, nutrizionista a Pomezia, per alcuni consigli per affrontare al meglio questo periodo.

“Questo è certamente un periodo delicato per molte persone, sotto il punto di vista alimentare. Spesso, senza che neanche ce ne accorgiamo, compensiamo con il cibo le nostre ansie e frustrazioni. E durante le feste questo accade ancora di più. Perché è in questo periodo che si acuiscono alcune nostre ferite, come potrebbe essere la perdita di una persona cara. Anche lo stress ci può far tuffare sul cibo e avere tante tentazioni non aiuta. In compagnia, poi, si mangiano cibi molto più calorici rispetto a quello a cui siamo abituati, come la frutta secca a fine pasto o un dolce quando siamo già sazi. È molto facile esagerare.

Si può mangiare durante le feste, concedendosi le leccornie che la tradizione impone. Ma con criterio. È importante quindi intanto imparare a nutrirsi bene tutto l’anno, per poi concedersi qualche sfizio durante le festività senza avere sensi di colpa…

