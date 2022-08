Consigli pratici per un’alimentazione sana ed equilibrata

Come bisogna comportarsi a tavola e quali sono le abitudini da evitare? in questo articolo risponderemo alla domanda, fornendo consigli pratici per mantenere una dieta corretta in un regime alimentare sano.

Il termine dieta non indica semplicemente l’atto di perdere peso ma indica soprattutto il regime alimentare quotidiano che consente uno stato di benessere ottimale, rispetto alla propria forma fisica. Scegliere con cura i carboidrati, le proteine e le vitamine, integrare con le proteine whey isolate di HSN, assumere il giusto quantitativo di omega 3, rappresentano soltanto le linee guida generali di un’alimentazione equilibrata.

Ecco alcuni consigli per seguire un regime alimentare sano e rimanere in forma.

Come comportarsi a tavola

Per seguire una dieta sana ed equilibrata basta prendere qualche piccolo accorgimento riguardo cibi, alimenti e condimenti, oltre a distribuirli bene durante la giornata, ma è fondamentale anche mantenere un certo tipo di comportamento a tavola.

Nulla che riguarda il bon ton, almeno quando si è soli, ma è fondamentale rilassarsi e mangiare con calma, masticare piano e mantenere viva l’attenzione soltanto sull’atto del masticare, senza distrazioni esterne e soprattutto, senza mai innervosirsi. Masticare lentamente, aiuta la digestione e in questo senso la migliora notevolmente, diminuendo il rischio di sentirsi gonfi fisicamente.

Usare alimenti integrali per assumere la giusta quantità di carboidrati

La tris pane – pasta – riso deve sempre essere alternata durante il pranzo, non più di due volte a settimana, scegliendo questi alimenti rigorosamente integrali. A turno è possibile cambiare con il cous cous, orzo, farro, polenta, ma questo pasto deve sempre essere accompagnato da proteine, principalmente assunte da pesce fresco pescato in giornata, carni bianche, uova o legumi.

Utilizzare sempre a crudo l’olio extravergine d’oliva per condire i piatti, evitare pan bauletto, fette biscottate, pan carré e qualsiasi tipo di pane preconfezionato con aggiunta di conservanti.

Più movimento, meno vita sedentaria

Questo è un consiglio che indirettamente riguarda un regime alimentare sano, in primo luogo è una regola per mantenere il benessere psico – fisico in stato ottimale, ma può essere anche un metodo prezioso per chi non vuole rinunciare a un piatto più calorico almeno una volta a settimana.

Muoversi sempre durante la giornata, camminando un po’ di più, salendo le scale a piedi, utilizzando di meno i mezzi trasporto e ben venga lo sport e altri tipi di attività fisica come il fitness, consente di smaltire le calorie in eccesso. Questo si traduce con un gelato artigianale, una pizza, un piatto di pasta più ricco, qualsiasi cibo si preferisca, a patto di mantenere questa abitudine solo per 1 – 2 volte a settimana e cercare di non esagerare mai a cena.

Mangiare poco ma di tutto

Questo è uno dei consigli più preziosi per una dieta efficace, insieme al detto “Colazione da Re, pranzo da borghese, cena da povero”. Gestire al meglio le quantità è quanto di più efficace ci possa essere per seguire un regime alimentare sano ed equilibrato.