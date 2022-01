A che ora inizia Doc nelle tue mani 2? Anticipazioni e trama episodi, cast, programmazione delle puntate, repliche e streaming

Tutto pronto per la seconda e imperdibile puntata della nuova stagione di Doc nelle tue mani, la serie di successo di Rai 1 con Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti, che a causa di un colpo di pistola ha perso la memoria e non ricorda nulla degli ultimi suoi 12 anni. Ma cosa succederà stasera? E, soprattutto, a che ora inizia la puntata e dove seguirla?

Doc nelle tue mani 2: a che ora inizia e dove vedere la seconda puntata

La seconda puntata di Doc nelle tue mani andrà in onda stasera, giovedì 20 gennaio, in prima serata su Rai 1, subito dopo l’appuntamento con Amadeus e i Soliti Ignoti. Gli episodi, che sono due, si possono seguire anche in diretta streaming sul portale Rai Play, dove si potranno poi vedere tutte le repliche.

Cast Doc nelle tue mani 2 e quante puntate sono

Nel cast della fiction, che nel 2020 proprio durante il lockdown ha ottenuto un notevole successo, ritroviamo: Luca Argentero, Matilde Gioli, Gianmarco Saurino, Sara Lazzaro, Simona Tabasco, Raffaele Esposito, Pierpaolo Sardoni, Alberto Boubakar Malanchino, Silvia Mazzieri, Beatrice Grannò, Elisa Di Eusanio e tanti altri. Gli episodi saranno 16, due per ogni puntata, che terranno compagnia al pubblico da casa ogni giovedì: l’ultima puntata, quindi, salvo cambiamenti del palinsesto andrà in onda il 3 marzo.