Anticipazioni Uomini e Donne, oggi 27 gennaio 2022: nuovi corteggiatori per Ida Platano

Penultimo appuntamento della settimana con Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 più amato e seguito di sempre. Dopo aver visto al centro dello studio Gemma, alle prese con l’ennesima delusione d’amore, e l’esterna tra Matteo Ranieri e Denise, tra non poche polemiche della corteggiatrice Federica, oggi cosa succederà nel salotto televisivo? Verrà dato ancora spazio ai giovani e, quindi, allo chef e pugile romano Luca Salatino?

Uomini e Donne anticipazioni 27 gennaio 2022: ultime news su Ida Platano

Oggi, molto probabilmente, si tornerà a parlare di Ida Platano, la dama al centro dello studio diverse volte per via della sua storia con Diego. Dopo la delusione, Ida sta cercando di andare avanti e sta conoscendo Andrea, che però pare non sia riuscito a conquistarla. Anzi, la donna ha lamentato di sentirlo distante, di non conoscere nulla di lui. Ci saranno sviluppi? Continuerà quella frequentazione? Non è escluso che per lei arrivino altri corteggiatori: ci sarà l’uomo giusto?

Uomini e Donne 27 gennaio 2022: le esterne di Luca Salatino

Ma non finisce qui. Dopo aver visto le esterne di Matteo, oggi probabilmente verrà lasciato spazio a Luca Salatino, il giovane romano che è da poco sul trono. Sta continuando a frequentare Eleonora? Sono nate le prime incomprensioni?