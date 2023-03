Che tempo che fa, chi sono gli ospiti di domenica 26 marzo 2023: arriva Ben Affleck. Super ospite per Fabio Fazio questa domenica. Infatti, nel suo studio televisivo sarà presente l’attore americano Ben Affleck, attuale compagno di Jennifer Lopez e fresco del ruolo di Batman nel film “The Flash”. Affleck, che è attore, sceneggiatore e regista, in studio parlerà del suo ultimo film: “AIR – La storia del grande salto”. Il film, che uscirà nelle sale italiane il 6 aprile 2023, parlerà della storia delle leggendarie scarpe da basket AIR Jordan.

Ben Affleck a “Che tempo che fa”

Un film che lo porterà a lavorare con un altro grande volto del cinema, ovvero Matt Damon. Damon, all’interno della pellicola interpreterà Sonny Vaccaro, l’anticonformista manager della Nike. La storia del film da quello che sappiamo, racconterà la partnership tra un giovanissimo Michael Jordan e la nascente divisione del basket interna alla Nike. Questa, una categoria che avrebbe rivoluzionato la moda sportiva e soprattutto la cultura contemporanea.

Non è un caso, infatti, come le AIR Jordan siano ancora tra le scarpe più vendute al mondo, nonostante “His Airness” si sia ritirato nel 2003. Il cast del film, oltre la presenza del regista/attore Ben Affleck e Matt Damon, vede anche la partecipazione di Jason Bateman, Chris Messina, Marlon Wayans, Chris Tucker e Viola Davis. Con questo film, Affleck punta di tornare nell’Olimpo del cinema hollywoodiano, soprattutto dopo la delusione dell’esperienza in DC Universe con Batman (più comparse cinematografiche sul personaggio, ma in nessun film sarà protagonista).

Affleck, al di là delle delusioni sul lato delle interpretazioni dei supereroi, vanta due premi Oscar. Il primo nel 1998, come “Miglior sceneggiatura originale” in “Will Hunting – Genio ribelle”. Poi nel 2013, a distanza di pochi anni, vince l’Oscar a “Miglior film” con “Argo”. Insomma, un pilastro del cinema americano all’interno degli studi Rai questa domenica.