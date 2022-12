Chi l’ha visto?, anticipazioni 7 dicembre 2022: la scomparsa di Gaia, i casi di stasera in tv

Come ogni mercoledì che si rispetti l’appuntamento su Rai 3 è uno. Ed è quello con Chi l’ha visto?, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione, ormai da anni, la giornalista Federica Sciarelli. Al centro della puntata segnalazioni di persone scomparse, casi di cronaca e attualità.

La scomparsa di Gaia a Chi l’ha visto?

Questa sera il programma di Rai 3 prenderà il via con la scomparsa di Gaia, la ragazza che ha fatto perdere le sue tracce. Lei si trovava sulla nave partita da Genova, era diretta a Palermo per fare visita alla nonna. Ma lì, a casa, non ci è mai arrivata. La giovane, di 20 anni, è sparita durante la navigazione e questa sera la mamma di Gaia sarà in studio, da Federica Sciarelli, per fare un appello. In diretta, infatti, chiederà a qualcuno di aiutarla.

La storia di Marzia

Ma non finisce qui. Si parlerà anche della storia di Marzia, la giovane donna trovata morta in un casolare abbandonato in provincia di Salerno. Gli inquirenti hanno tra le mani un indizio, si tratta della firma dell’assassino? E poi, la misteriosa scomparsa di una mamma, sparita nel giorno del compleanno del suo bambino. Non mancheranno, come sempre, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Dove vedere le repliche

L’appuntamento con Chi l’ha visto? è per stasera, mercoledì 7 dicembre, su Rai 3. A partire dalle 21.20 circa. Il programma di approfondimento e attualità si potrà seguire in diretta tv, ma anche in streaming sul portale Rai Play. Sempre qui, e in forma gratuita, si potranno rivedere le repliche.