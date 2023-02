Chi vota nella prima e seconda serata di Sanremo 2023: la classifica della sala stampa

Non si parla d’altro e il momento tanto atteso è (quasi) arrivato: oggi, a partire dalle 20.40, prenderà il via la 73esima edizione del Festival di Sanremo, la kermesse musicale che è una tradizione per gli italiani. E che vedrà alla conduzione per la quarta volta consecutiva Amadeus. Al suo fianco Gianni Morandi e le co-conduttrici Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Francini. Ma la domanda di molti è solo una: chi vota nella prima e nella seconda serata? E quando inizierà ad esserci il televoto del pubblico? Come si decreta il vincitore di Sanremo?

Oggi e domani a Sanremo vota la sala stampa, come funziona

Il pubblico dovrà pazientare ancora un po’. Oggi, martedì 7 febbraio, e domani, mercoledì 8 febbraio, a votare sarà la giuria della sala stampa, tv, radio e web. Questa giuria, per chi non lo sapesse, è composta da 150 giornalisti di media accreditati ed è divisa in tre componenti di voto, ognuna con un peso di un terzo. Voteranno, quindi:

la giuria della carta stampata e tv

la giuria delle radio

la giuria del web

Al termine della prima serata verrà stilata la classifica (parziale) con le prime 14 canzoni. E lo stesso accadrà domani, per i 14 artisti restanti. Alla fine delle due serate, però, ci sarà una classifica generale congiunta. Vi ricordiamo che la sala stampa voterà anche nella quarta serata, quella delle cover, e nella quinta, in maniera congiunta. Quindi, anche nel corso della finale!

Quando vota e da chi è composta la giuria demoscopica

Nella terza serata, invece, quella dove si esibiscono tutti i cantanti in gara, entreranno in gioco due nuove giurie: da una parte il pubblico con un peso del 50% e dall’altra la giuria demoscopica. Quest’anno, quest’ultima, sarà formata da 300 persone ‘individuate su specifici e moderni criteri di selezione’. E voteranno da lontano con un’applicazione. Anche alla fine della terza serata ci sarà una classifica generale.

Il televoto nella serata finale di Sanremo 2023

Il pubblico da casa tornerà a votare, ovviamente, nel corso della finale. Che è in programma sabato 11 febbraio. In quel caso l’unico voto sarà quello del pubblico, poi a fine serata ci sarà una nuova classifica, che terrà conto di tutte quelle precedenti. I primi tre classificati si dovranno sfidare di nuovo e nella nuova votazione, a decretare il vincitore, saranno: