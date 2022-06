Chiara Ferragni presenta ufficialmente le sue assistenti personali: ecco chi sono

Barbara Di Poggio e Maria Sheila Miani, sono le assistenti dell’imprenditrice digitale più famosa in Italia, Chiara Ferragni. Un team prevalentemente di donne dove, fin dalle origini, ha dimostrato di essere capace e intraprendente. La forza della Ferragni infatti non ricade solo sul suo talento ma anche sulla sua professionalità e sulla capacità di circondarsi di persone che seguono la sua stessa linea.

Chi sono le assistenti di Chiara Ferragni

Definite come i suoi “angeli custodi” sono perennemente in contatto con l’influencer. , Barbara Di Poggio, la segue in tutti i suoi viaggi. La aiuta ad organizzare tutto alla perfezione e si occupa di ogni suo dettaglio, appuntamento e impegno. Anche Maria Sheila Miani si prende cura di ogni aspetto di Chiara e ricopre anche la figura di Talent and Communication Specialist per The Blonde Salad.

Qualche curiosità

Barbara Di Poggio ama tantissimo gli animali. Infatti, ha anche creato il profilo del suo cane. Miani invece è una grandissima lettrice. Sul suo profilo IG, è solita a consigliare tantissime letture. In realtà poi le sue origini non sono italiane, bensì irlandesi. Dalla giovane età però si è trasferita prima a Roma e poi a Milano, dove ha studiato moda allo IED. Collabora con Chiara dal 2015.