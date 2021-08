Cornetto Battiti Live 2021, ultima puntata 19 agosto 2021: scaletta, cantanti e ospiti di stasera

Cornetto Battiti Live 2021 torna in onda stasera giovedì 19 agosto 2021 in prima serata su Italia 1. Questa sera Mediaset trasmette l’ultima puntata dell’edizione 2021 del tour Battiti Live che ha visto l’evento estivo fare tappa in numerose città della Puglia. Stasera, 19 agosto, su Italia 1 andrà in onda la puntata “Compilation” con il meglio di questa edizione che ricordiamo è stata condotta da Elisabetta Gregoraci ed Alan Palmeri. Battiti Live 2021 è un evento organizzato da Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba, in questo articolo vediamo chi sono i cantanti che si esibiranno quest’oggi, a che ora inizia il programma in tv e dove vedere la serata in diretta streaming.

Battiti Live 2021, orario e scaletta di giovedì 19 agosto 2021

L’ultima puntata di Battiti Live 2021 verrà trasmessa oggi, giovedì 19 agosto, in prima serata su Italia1. L’inizio di Battiti Live è fissato alle ore 21.20 circa su Italia 1. Ricordiamo che l’evento non viene trasmesso in diretta, questa sera andrà in onda la replica con il meglio di questa edizione che ha visto la Gregoraci in giro per varie località pugliesi. Tra le zone che hanno visto fare tappa il Cornetto Battiti Live 2021 troviamo Polignano a Mare, Vieste, Santa Maria di Leuca, Gallipoli e Taranto, Bari e Lecce.

Battiti Live 2021, programma e cantanti 19 agosto 2021

Il programma della serata di oggi per l’ultima puntata di Battiti Live 2021 non è ancora stato confermato ufficialmente. In attesa della scaletta definitiva ecco l’elenco dei cantanti e degli ospiti che si esibiranno stasera in tv su Italia1.

In attesa dell’ordine di esibizione e delle canzoni di oggi, ecco l’elenco in ordine alfabetico dei cantanti di Battiti Live 2021: Aka7even, Arisa, Annalisa, i Boomdabash, i The Kolors, Clementino, Coma_Cose, Colapesce e Di Martino, Deddy, Alvaro Soler, Dotan, Elettra Lamborghini, Emma, Alessandra Amoroso, Ermal Meta, Federico Rossi, Fedez, Bob Sinclair, Alice Merton, Francesca Michielin, i Pinguini Tattici Nucleari, Fred De Palma, Gaia, Gazzelle, Gigi D’Alessio, Irama, J-Ax & Jack la Furia, La Rappresentante di Lista, Mahmood, Marco Mengoni, Master KG, Michele Bravi, Nek, Nina Zilli, Noemi, Carl Brave, Orietta Berti, Sangiovanni, Purple Disco Machine, Rkomi, Tancredi, Shade, Sophie and the Giants, Takagi&Ketra e Giusi Ferreri, Ariete, Baby K, Ana Mena e Rocco Hunt, Fabio Rovazzi.