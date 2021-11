Cuori, quando va in onda la settima puntata e quante serate mancano: date prossimi episodi

La fiction Cuori in onda su Rai1 in prima serata sta tenendo incollati al televisore numerosi spettatori. La fiction è dedicata ad un gruppo di pionieri della medicina: dottori che negli anni ’60 hanno rivoluzionato la nascente cardio chirurgia, tra medoti innovatici e i limiti della scienza. Curiosi di sapere quando andrà in onda l’attesisima settima puntata adesso che siamo quasi alla fine?

Cuori, quando va in onda la settima puntata e quante serate mancano

Manca sempre meno al finale di stagione di Cuori, la serie tv che da circa metà ottobre sta appassionando i telespettatori. La settima puntata, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda domenica 28 novembre mentre l’ottavo ed ultimo episodio è previsto per il 5 dicembre. Ricordiamo infien che in totale le puntate dell’amatissima fiction sono sedici, divise in otto prime serate in onda su Rai 1 alle 21.10.