Doc nelle tue mani 2, anticipazioni sesta puntata 24 febbraio 2022: trama episodi, cast, repliche e data ultima puntata

Quando arriva il giovedì i telespettatori di Rai 1 sanno che sta per arrivare una nuova e imperdibile puntata di Doc nelle tue mani, la serie tv di successo con Luca Argentero nei panni del protagonista giunta alla sua seconda stagione. Una fiction, un medical drama, che sta appassionando il pubblico, e che questa sera non vede l’ora di scoprire cosa succederà nella sesta e imperdibile puntata.

Doc nelle tue mani 2, anticipazioni 24 febbraio 2022: trama episodi di stasera

Nel primo episodio di stasera, dal titolo ‘Ragioni e conseguenze’, Agnese è sorpresa di trovare ricoverata la madre di Manuel, il bimbo che ha preso in affido con Davide e con il quale le cose non sembrano andare bene. La donna dovrà rimettere in discussione tutto, proprio quando Andrea sembra volerle stare vicino. Intanto, le scelte di Damiano sembrano aprire tra lui e Giulia una frattura, mentre Gabriel decide di raccontarsi e di dire tutto alla psicologa.

Nel secondo episodio ‘Gold standard’, è il giorno della simulazione di primariato per Doc: Andrea per un giorno torna a indossare il camice, ma un improvviso blackout informatico dei sistemi dell’ospedale lo costringe a una serie di scelte davvero rischiose. Gabriel confessa al reparto una verità dolorosa, ma il lavoro sul caso di una paziente speciale cambierà ancora una volta le carte in tavola. Alba, invece, ha sempre più difficoltà con Riccardo, mentre il lavoro fianco a fianco crea tra Cecilia e Doc una strana complicità.

Doc nelle tue mani 2: quando va in onda l’ultima puntata, cast

Sono 16 gli episodi di Doc nelle tue mani, suddivisi in 8 puntate: quindi, salvo cambiamenti del palinsesto, l’ultima andrà in onda giovedì 10 marzo. Tutti gli episodi, lo ricordiamo, sono disponibili in replica sul portale Rai Play.