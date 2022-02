Dritto e Rovescio, anticipazioni puntata 17 febbraio 2022: servizi e ospiti di stasera

Come ogni giovedì, è tutto pronto per l’imperdibile appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento e attualità di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio. Questa sera il giornalista intervisterà il vicepresidente e coordinatore unico nazionale di Forza Italia Antonio Tajani e saranno tanti i temi che verranno affrontato: il Covid e le nuove misure, la crisi internazionale in Ucraina, lo stresso legame con il tema del gas e i rincari delle bollette, il referendum e la riforma della giustizia.

Dritto e Rovescio 17 febbraio 2022: servizi e ospiti di stasera

Ma non solo. Nel corso della serata si tornerà a parlare della famiglia di Modena, quella che ha rifiutato il sangue dei vaccinati per l’operazione del figlio di due anni. Un caso che non è certo isolato. Poi, focus sulle credenze non scientifiche di chi rifiuta fermamente il vaccino.