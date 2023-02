È morto l’attore Richard Belzer: era il detective di Law & Order

È morto Richard Belzer, uno degli attori più noti di Low & Order: Unità vittime speciali’ e del film ‘Scarface’ di Brian De Palma. Gli appassionati della serie poliziesca lo hanno conosciuto soprattutto come John Munch, protagonista di ben undici stagioni del telefilm. Belzer era il cugino di Henry Winkler, Fonzie, della serie tv Happy Days, ed è apparso in diverse serie tv tra le quali: Sesame Street, Miami Vice, 30 Rock e The Wire.

Si era trasferito a vivere in Francia

Negli ultimi anni si ea ritirato a Beaulieru-sur-Mer in Francia, dove è morto all’età di 78 anni. La sua carriera era nata come comico, seppure la fama è arrivata con Homicide nel quale ha iniziato a ricoprire il ruolo di Munch e solo in seguito è entrato a far parte del cast di Law & Order: Special Victims Unit’.

La notizia arriva da una sua cara amica: Laraine Newman

A dare la notizia della sua morte è stata la comica che ha conosciuto Belzer al Saturday Night Live, Laraine Newman. Il cugino, il più famoso Fonzie, ha condiviso la notizia, ripubblicandola. La Newman ha scritto: “Sono così dispiaciuta di dover annunciare che Richard Belzer è morto. Ho amato questo ragazzo così tanto. È stato uno dei miei primi amici quando sono arrivata a New York. Eravamo soliti andare a cena insieme ogni settimana a Sheepshead Bay per le aragoste. Uno dei più divertenti di sempre. Riposa in pace”.

La vita dell’attore

Belzer è diventato famoso come il detective Munch fino al 2013 quando poi decise di lasciare la serie. Era nato a Bridgeport nel 1944. Aveva iniziato a lavorare come giornalista proprio nella sua cittadina di origine, ma nel 1972 si era trasferito a New York dove aveva iniziato a lavorare come stand up comedian. A seguire, poi, entrando nel cast di Low & Order l’attore ha raggiunto il massimo successo.