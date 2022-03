Edgardo di Uomini e Donne: chi è, età, lavoro

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Edgardo è un nuovo cavaliere del parterre maschile ed è subito stato preso ‘di mira’ dall’opinionista Tina, che lo ha proposto a Gemma Galgani.

Chi è Edgardo di Uomini e Donne

Edgardo, per gli amici ‘Eddy’, ha 46 anni e vive a Roma. Non abbiamo molte informazioni su di lui, ancora non si è presentato ed è arrivato davvero da poco nella trasmissione. E’ stato, però, protagonista di un siparietto divertente: l’opinionista Tina Cipollari, infatti, ha spinto Gemma tra le sue braccia. E’ forse troppo giovane per la dama del parterre femminile che, ormai da anni, cerca l’amore a Uomini e Donne. Amore che quest’anno pare non arrivi, tra una delusione e l’altra!