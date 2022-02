Enrico Melozzi, chi è il direttore di orchestra di Sanremo: età, carriera, Maneskin, moglie, vita privata e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Enrico Melozzi, ma conosciamolo meglio!

Enrico Melozzi, chi è il direttore d’orchestra: età e carriera

Enrico Melozzi è nato a Teramo il 22 giugno del 1977 ed è un noto compositore, direttore d’orchestra, violoncellista e produttore discografico. Fin da piccolo ha iniziato a studiare pianoforte, poi ha cominciato a comporre da autodidatta: ha studiato canto lirico, poi si è diplomato in violoncello e si è laureato in composizione. Nel 1999 è diventato assistente di Michael Riessler, ha collaborato con grandi musicisti e nel 2002 ha debuttato come direttore d’orchestra all’Auditorium Parco della Musica. Da lì ha iniziato a comporre opere liriche, sacre, colonne sonore e nel 2004 ha fondato il duo di musica elettronica Lisma Project insieme a Stefano De Angelis. Ma non solo. E’ stato anche fondatore del gruppo ‘100 Cellos’ e lo abbiamo visto spesso a Sanremo come direttore d’orchestra. Nel 2022, infatti, sul palco dell’Ariston ha accompagnato (anche come arrangiatore) i Maneskin, ospiti della prima serata e poi i cantanti in gara Highnob e Hu, Ana Mena e Giusy Ferreri.

Enrico Melozzi: chi è la moglie, figli e vita privata

Non abbiamo molte informazioni sulla sua vita privata, non sappiamo se sia sposato o se abbia dei figli. Sui social, dove è molto attivo, non fa trapelare nulla: sembra essere geloso della sua sfera sentimentale.

