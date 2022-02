Enza, chi è la nuova corteggiatrice di Franco a Uomini e Donne: età, lavoro, di dov’è

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Al centro dello studio Enza, una nuova corteggiatrice di Franco: nascerà qualcosa tra di loro?

Enza, chi è la corteggiatrice di Franco: età, lavoro

Enza è una nuova corteggiatrice e ha deciso di partecipare a Uomini e Donne per conoscere Franco. La donna è di Genova, si definisce molto solare e simpatica. Vive da sola, ha una figlia di 43 anni, ha raccontato di essersi sposata molto giovane e ora è una nonna felice. Sarà la volta buona per Franco? I due hanno deciso di uscire, di trascorrere una serata insieme e sicuramente nelle prossime puntate racconteranno come sono stati insieme!!