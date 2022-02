Fuori dal Coro, anticipazioni puntata 15 febbraio 2022: temi, servizi e ospiti

Torna, come ogni martedì che si rispetti, l’appuntamento con Fuori dal Coro, la trasmissione condotta da Mario Giordano su Rete 4. Questa sera si approfondirà la stretta attualità economica e social e il focus sarà sull’obbligo appena entrato in vigore del certificato verde rafforzato per lavoratori pubblici e privati over 50: chi non rispetta la misura rischia multe da 600 a 1.500 euro, ma anche la sospensione dal servizio e dello stipendio.

Fuori dal Coro 15 febbraio 2022: i temi di stasera in tv

Nel corso della serata, ampio spazio sarà dedicato a un’inchiesta su chi specula sulla salute dei pazienti e ci sarà un reportage fatto in alcuni Paesi dove non esiste la figura del medico di base.

E ancora, focus sulla situazione dell’industria italiana messa in crisi dal caro energia e dalla burocrazia. Fuori dal Coro, poi, darà gli ultimi aggiornamenti sui casi di occupazioni abusive di abitazioni, con il racconto dei proprietari che subiscono spesso minacce e violenze. Infine si parlerà degli episodi, sempre più crescenti, di vandalismo, di baby gang, soprattutto composte da ragazze.