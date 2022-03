Gaia Aprea, chi è la moglie di Massimo Popolizio: età, carriera, foto, teatro, marito, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Massimo Popolizio, ma conosciamo meglio la moglie Gaia Aprea.

Chi è Gaia Aprea: età e carriera

Gaia Aprea è nata a Roma nel 1972 ed è una nota attrice. Figlia di Bruno, pianista e direttore d’orchestra, Gaia si è iscritta all’Accademia nazionale d’arte drammatica, dove si è diplomata nel 1994. Dopo alcuni anni di importanti scritture, nel 2000 ha iniziato a collaborare con il Teatro Stabile del Veneto con il regista Luca De Fusco, poi nel 2004 ha ricevuto il Premio E.T.I Gli Olimpici del Teatro come Miglior attrice emergente. Da lì spettacoli di successo uno dopo l’altro e nel 2018 ha ottenuto un importante riconoscimento: il Premio Le Maschere del Teatro italiano come Miglior attrice protagonista per Sei personaggi in cerca d’autore.

Gaia Aprea e Massimo Popolizio

Massimo Popolizio è sposato con l’attrice Gaia Aprea. La coppia non ha figli.

Chi è Massimo Popolizio?

Massimo Popolizio è nato a Genova il 4 luglio del 1961 ed è un noto attore, regista e doppiatore. Si è formato artisticamente e professionalmente all’Accademia d’arte drammatica “Silvio d’Amico” e nel 1984, appena diplomato, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del teatro, collaborando con il regista Luca Ronconi. Nel 1995 ha vinto il suo primo importante premio teatrale, il Premi Ubu come miglior attore per gli spettacoli e nel 2006 si è aggiudicato l’Eschilo d’oro. Ma non solo teatro. Nel 2013 è apparso in tv con Il clan dei camorristi e ha acquisito notorietà con le interpretazioni in Romanzo criminale, Mare nero, Mio fratello è figlio unico.