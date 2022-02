GF Vip 6, chi viene eliminato lunedì 7 febbraio 2022: percentuali televoto, i risultati del sondaggio

GF Vip 6, c’è grande attesa per scoprire chi verrà votato lunedì 7 febbraio e cosa succederà nella Casa. Dopo che la puntata di venerdì 4 febbraio è stata annullata a causa del Festival di Sanremo, i fan del Grande Fratello Vip hanno potuto comunque votare online attraverso alcuni portali, che hanno dato una buona indicazione di quali siano le preferenze degli utenti.

Grande Fratello Vip: il televoto

Lunedì 7 si sfideranno Delia Duran (che ha vinto il confronto diretto di lunedì scorso con l’influencer italo-americana Soleil Sorge), Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Davide Silvestri. Ma non per essere eliminati: il televoto servirà per mandare il concorrente direttamente alla finale, il 14 marzo.

Gli spettatori potranno accedere al televoto fino a lunedì 7 febbraio 2022, giorno in cui Alfonso Signorini svelerà quali sono i risultati ottenuti. Nel frattempo, però, possiamo guardare le preferenze espresse dagli utenti online attraverso le percentuali del sondaggio di ForumFree.

Grande Fratello Vip: risultati sondaggio online sul televoto

Anche questa volta il sondaggio vede primeggiare Delia Duran, concorrente più amata tra i partecipanti al reality. Tra i 4 vip in nomination è lei la favorita, che stacca notevolmente gli altri concorrenti. La moglie di Alex Belli ha guadagnato ulteriori punti dopo aver voltato le spalle al marito nella puntata di lunedì scorso, zittendo l’attore e rimandando a quando sarà finito il Grande Fratello i chiarimenti tra loro due. La donna si è sentita umiliata da quanto successo tra Belli e Soleil e il pubblico si è schierato dalla sua parte.

Ma ecco le percentuali del sondaggio sul televoto dalle quali si vede che anche un altro concorrente è molto amato dal pubblico: Davide Silvestri. E’ lui che segue Delia Duran, staccato di poco più di 4 punti percentuali. Gli altri concorrenti, invece, hanno un distacco di oltre 30 punti. La meno amata è Katia Ricciarelli. Ricordiamo che il televoto si chiude il 7 gennaio. Ecco le percentuali attuali.

Delia Duran 44.8%

Davide Silvestri 40.3%

Manila Nazzaro 10,2%

Katia Ricciarelli 4.7%