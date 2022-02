Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata 17 febbraio 2022: ospiti, seconda finalista, concorrenti al televoto, ultime news su Delia e Alex

Dopo la ‘scoppiettante’ puntata di lunedì e il ritorno inaspettato di Alex Belli in casa, torna l’appuntamento del giovedì (non più del venerdì) con il Grande Fratello Vip, il reality che sta appassionando da mesi milioni di telespettatori e che ora si avvicina alla finale del 14 marzo. Ma cosa succederà stasera, 17 febbraio, tra le mura di Cinecittà? Chi delle concorrenti al televoto riuscirà a diventare finalista e seguire le orme di Delia Duran, che già si trova in questa posizione ‘privilegiata’?

GF VIP anticipazioni 17 febbraio 2022: chi sarà finalista tra Katia, Lulù e Soleil? Sondaggi

Sono tre le donne che si giocano un posto nella finale del 14 marzo. Stiamo parlando di Katia, Lulù e Soleil, che ora sono al televoto perché una di loro potrebbe diventare la seconda finalista e continuare il ‘sogno’ all’interno della casa più spiata d’Italia. Stando ai primi sondaggi, pubblicati da Grande Fratello Forum, la preferita sembra essere Lulù con il 52.97%, seguita da Soleil con il 45.32%. In ultima posizione Katia Ricciarelli, che non riuscirebbe a raggiungere neppure il 2%. Ma sarà davvero così?

Leggi anche: Televoto GF VIP, chi sarà finalista tra Katia, Lulù e Soleil: sondaggi e anticipazioni

GF VIP 17 febbraio 2022: ultime news su Delia, Alex e Soleil

Sulle note di ‘Io sono ancora qua, eh già’ Alex Belli, concorrente squalificato dal reality prima di Natale, è ritornato in casa e ha sorpreso tutti, soprattutto Soleil, sua amica speciale che lo ha accolto a braccia aperte, e Delia, sua moglie che proprio non se lo aspettava. Ma come sono andati questi primi giorni di convivenza? Pace fatta tra i due?

Quando va in onda il GF VIP? Data prossima puntata

La prossima puntata del GF VIP, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda lunedì 21 febbraio, sempre in prima serata su Canale 5. Fino alla finale del 14 marzo saranno due gli appuntamenti settimanali con la diretta: il lunedì e il venerdì Alfonso Signorini aprirà le porte della casa più spiata d’Italia.