Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato ieri sera: cosa è successo dopo la puntata di lunedì 17 gennaio 2022, concorrenti in nomination

Continua a tenere compagnia il Grande Fratello Vip, il reality che da mesi sta appassionando milioni di telespettatori. Ad appassionare e a tenere incollati al televisore le storie dei ‘vipponi’ con i loro amori, i loro scontri, le loro feste e le loro amicizie. Ma cosa è successo nel corso dell’ultima puntata di lunedì 17 gennaio? Chi è stato eliminato? E chi, dei concorrenti, è finito in nomination e quindi a rischio eliminazione? Scopriamolo insieme!

Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato ieri 17 gennaio 2022

Tre i concorrenti al televoto, e quindi a rischio eliminazione. Stiamo parlando di Federica Calemme, una delle ultime arrivate e sempre più vicina a Gianmaria Antinolfi, di Kabir Bedi, di Valeria Marini e Giacomo Urtis che giocano come se fossero una sola persona. Il pubblico chi salverà? E il preferito chi condannerà al televoto?

Grande Fratello Vip: chi sono i concorrenti in nomination dopo lunedì 17 gennaio, cosa è successo ieri

Spazio, molto probabilmente, verrà dato alla nuova arrivata Delia Duran, moglie di Alex Belli, il concorrente squalificato dal gioco prima di Natale. Soleil, sua nemica da sempre, come ha reagito al nuovo ingresso? La guerra è ancora aperta o tra le due ci sarà un periodo di tregua? E, invece, tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni cosa è successo? La loro relazione sembra giunta già al capolinea. Tutto questo e molto altro al GF VIP, che continua ad appassionare i telespettatori. Ricordiamo che la prossima puntata, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda venerdì 21 gennaio, in prima serata su Canale 5.