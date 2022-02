Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato tra Antonio, Gianluca e Kabir: cosa è successo lunedì 14 febbraio, concorrenti in nomination

Manca esattamente un mese alla finale attesissima del Grande Fratello Vip, il reality che quest’anno ha raggiunto un traguardo con l’edizione più lunga di sempre. E se da una parte Delia Duran, moglie (o ex) di Alex Belli la settimana scorsa è stata nominata prima finalista, dall’altra il percorso dei ‘vipponi’ continua perché tutti hanno un obiettivo: arrivare al 14 marzo, quando verrà decretato il vincitore. Ma cosa è successo nel corso della puntata di lunedì 14 febbraio? Chi è stato eliminato?

GF VIP: chi è stato eliminato ieri lunedì 14 febbraio 2022

Tre i concorrenti al televoto e a rischio eliminazione. Sono tre nuovi arrivati, tutti uomini: stiamo parlando di Antonio Medugno, che in questi giorni ha avuto una discussione accesa con Alessandro Basciano, di Gianluca Costantino e di Kabir Bedi, il Sandokan più famoso di sempre. Chi di loro verrà eliminato? E chi, invece, avrà l’opportunità di continuare a stare nella casa più spiata d’Italia?

GF VIP: concorrenti in nomination dopo 14 febbraio 2022, data prossima puntata

La finale si avvicina, i concorrenti sono sempre più stremati ma determinati ad andare avanti: chi di loro riuscirà a vincere? La prossima puntata del GF VIP, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda lunedì 21 gennaio, sempre in prima serata su Canale 5, ma ricordiamo che le avventure dei protagonisti si potranno seguire nelle fasce pomeridiane o in diretta h24 su Mediaset Extra, canale 55 del digitale terrestre.