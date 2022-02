Lo Show dei Record, Gerry Scotti torna in tv su Canale 5: quando inizia, anticipazioni e novità

Il conto alla rovescia si può attivare perché tra poche settimane su Canale 5 prenderà il via uno dei programmi più amati di sempre. Stiamo parlando dello Show dei Record, che debutterà il 6 marzo prossimo e vedrà alla conduzione Gerry Scotti.

Lo Show dei Record con Gerry Scotti: le anticipazioni e quando inizia

Lo Show dei Record è pronto a tornare con nuovi personaggi e Gerry Scotti, intervistato dal settimanale Chi, ha spiegato che con lui in studio ci saranno tanti ospiti da Walter Zenga, a Max Biaggi, fino a Martin Castrogioanni, Vanessa Ferrari, Aldo Montano e Amaurys Perez. Il pubblico, dopo un po’ di anni, potrà ritornare a vedere sul piccolo schermo sfide mozzafiato, all’insegna dell’avventura (e non solo). Bisogna solo pazientare un po’ perché dal 6 marzo, salvo cambiamenti del palinsesto, su Canale 5 e in prima serata andrà in onda Lo Show dei Record. Con la speranza, per l’azienda, che faccia anche record di ascolti!