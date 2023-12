Natale in streaming: i migliori film sotto l’albero tra Amazon, Netflix e Disney +

Natale si avvicina e godersi un buon film in streaming, talvolta, può essere un toccasana: i migliori titoli sotto le feste.

Il Natale è uno stato d’animo. Questa può essere più di una frase fatta nel momento in cui l’atmosfera natalizia prende il sopravvento. Se piacciono alberi e pungitopo, non c’è problema. Altrimenti, nel caso foste leggermente più cinici, c’è altro da tener presente. In primis le festività non sono soltanto un incontro con i parenti. Da qualche anno, complice anche la pandemia delle scorse stagioni, è tornato in voga lo streaming.

Natale in streaming: i titoli da vedere sotto l’albero

La possibilità di vedere un film comodamente al calduccio di casa soltanto con la connessione Wi-Fi. I servizi sono molteplici, ma quel che conta è avere la giusta occasione per poter mettere in pratica il proprio intento. Copertina, cioccolata calda e computer o smart tv accesa. Poi la parola passa a Netflix, Amazon o Disney + con i titoli più idonei a tema Natale. Impossibile perdere il film cult “Mamma ho perso l’aereo”. I titoli must però sono anche altri: si passa da “Odio il Natale” con la poliedrica Pilar Fogliati a Christian De Sica con Natale a Tutti i Costi.

L’attore, però, è presente anche su Amazon Prime: c’è una collezione dedicata a lui con tutti i cinepanettoni più celebri. Da Natale a New York a Natale a Beverly Hills. Una scorpacciata di comicità. Altrimenti si può scegliere la Commedia sentimentale con “L’amore non va in vacanza” o “Miracolo della 34esima strada”. In alternativa ci sono sempre le nuove tendenze: l’ultimo film di Lillo, con Anna Foglietta nel cast, è sicuramente fra gli imperdibili. Elf Me, già disponibile nel catalogo delle novità. Tradizione e avanguardia restano in video per tutte le esigenze. Senza contare l’ultimo film con Diego Abatantuono e Michele Foresta: Improvvisamente a Natale Mi Sposo. Che sia commedia o dramma, il Natale è un’occasione unica anche per lasciarsi catturare dalla “magia” della recitazione.