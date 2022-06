Netflix, 5 bellissimi film da vedere assolutamente

Sono tantissime le novità su Netflix, la piattaforma amata da tutti che ultimamente ha avuto qualche problema. Però, sinceramente, come faremo senza?.. Ormai accendere il pc e scegliersi un bel film è semplicissimo. O quasi. Diciamo che la marea di scelte a volte ci confondono e, soprattutto per chi è un vero appassionato, a volte sembra di averli già visti tutti. Ma nessun problema, ecco cinque film da non perdere assolutamente!

Cosa guardare su Netflix

El Camino

Se ti piace la serie tv Breaking Bed non si può assolutamente perdere El Camino, il film della serie che approfondisce alcuni dettagli inediti. Ci sarà ovviamente Aaron Paul che interpreterà il fantastico Jesse Pinkman. Non mancheranno le sorprese, così come l’adrenalina, l’agitazione e la commozione. El Camino è il continuo della storia. Ci offre altri punti di vita. Pinkman cercherà in qualsiasi modo di rifarsi la vita, ci riuscirà?

Humandroid

Continuando con i film d’azione, vogliamo consigliare anche Humandroid. Un film che sicuramente piacerà a chi ama la fantascienza, la commedia. tutto ciò che riguarda la robotica e l’etica. Senza spoiler: per combattere un crimine la polizia cerca sostegno in alcune nuove macchine. La scienza cerca allora di renderle quasi umane, riuscendoci. Inizia così una storia difficile in cui il limite tra umano e robot a volte sparisce.

The Cell

Non poteva mancare The Cell, La cellula, che come protagonista ha Jennifer Lopez. Sicuramente questo è un film che non vi farà annoiare. Dinamico, thriller, psicologico e fantascientifico. Bisogna immedesimarsi nella mente del killer per comprendere dove vuole arrivare e perché. Avrete il fiato sospeso fino all’ultimo secondo.

Lost Girls

Se invece volete vedere qualcosa basato su una storia vera, allora Lost Girls fa al caso vostro. Il protagonista è un killer di Long Island senza nome. Non si sa niente su di lui se non che gli sono stati addebitati circa 20 omicidi compiuti nel mondo della prostituzione giovanile di New York

Dogman

Italiano, drammatico, imperdibile. Uno dei film più premiati che dovrebbe essere visto più di una volta. Diretto da Matteo Garrone, il cast è totalmente italiano. Non c’è nessun personaggio fuori posto, tutti hanno avuto un’interpretazione pazzesca. Una delle curiosità più commovente del film è che il protagonista non sarebbe mai dovuto esserlo, era ai casting quasi per caso. Avrebbe poi passato una vita così difficile che a volte si è immedesimato davvero nel personaggio di “Dogman”.