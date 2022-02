Nini Salerno: chi è, età, carriera, origini, vita privata, moglie, figlio, oggi, I Gatti di Vicolo Miracoli, Franco Oppini

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Nini Salerno, ma conosciamolo meglio!

Nini Salerno: chi è, età, carriera

Nini Salerno, all’anagrafe Roberto Salerno, è nato a Verona l’8 ottobre del 1948 ed è un noto attore, regista, cantante e cabarettista italiano, componente del gruppo cabarettistico I Gatti di Vicolo Miracoli. E’ stato uno dei fondatori del gruppo, poi è stato molto attivo nel cinema, sul piccolo schermo e in teatro. Come personaggio televisivo ha al suo attivo programmi come Quo vadiz?, Amici mostri, Buona Domenica e nel 2015 ha prestato il proprio volto alla pubblicità della Fiat 500X, mentre nel 2016 ha partecipato alla pubblicità della Fiat 124 Spider.

Nini Salerno: chi è la moglie, figli e vita privata

Nini Salerno è il fratello di Nicola, componente dei RADAR dei NAD ed è anche parente del celebre giornalista radiofonico Paolo Salerno. Non abbiamo informazioni sulla sua vita privata, ma sappiamo che ha un figlio di nome Garvey.