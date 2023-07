Oriana e Daniele del GFV si sono lasciati, gli hater accusano Micol e Nicole: ‘Colpa vostra’

Ormai è risaputo nel mondo del gossip, ovvero che Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro non stanno più insieme. Tanti i litigi nella coppia, anche all’interno del Grande Fratello Vip. Ma la situazione dev’essere precipitata fuori dalla Casa dei Vip, con l’attrice venezuelana che addirittura sembra essersi trasferita in Spagna, lasciando di sasso anche il sue ex fidanzato.

Perche si sono lasciati Oriana e Daniele del Grande Fratello Vip?

Non solo ruggini tra i due ragazzi e l’irruenza eccessiva di Daniele Dal Moro, ma anche una presenza che avrebbe danneggiato la coppia di giovani. La presenza “negativa”, come ribattezzata dagli hater dei social, sarebbe stata quella di Micol e Nicole. Chi commenta sui social network la crisi amorosa degli “Oriele”, dice proprio esplicitamente come la “causa della loro fine si chiamano Micol e Nicole”.

Perchè gli hater accusano Micol e Nicol?

Secondo il parere degli hater, le due ragazze “avrebbero agito fuori e dentro la Casa per far litigare Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro”. Il loro atteggiamento, secondo questi commentatori di gossip, avrebbe buttato “benzina sul fuoco” sulla storia d’amore dei due giovani, che per tante dinamiche e problemi già viveva un profondo stato di crisi.

L’ironia di Nicole Murgia e Micol Incorvaglia

A entrare nel mirino degli hater, sempre attenti alla vita privata dei vip, le ultime dichiarazione social di Nicole Murgia e Micol Incorvaglia. Le due ragazze, infatti, avrebbero scritto in queste ore un post polemico e che tirerebbe in ballo la storia d’amore tra Daniele Dal Moro e la sua ex Oriana Marzoli. Proprio tale scritto, come visto dai commentatori del web, avrebbe fatto supporre la mano delle due giovani nella crisi amorosa degli Oriele. Situazione che, almeno la Incorvaglia e la Murgia, hanno commentato con grande ironia: “Sappiate che anche lo scioglimento dei ghiacciai è colpa nostra”.