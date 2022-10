Patrizia Uomini e Donne: chi è, età, che lavoro fa, vita privata, Instagram: Federico

Da un mese è approdata negli studi di Uomini e Donne e lo ha fatto per conoscere Federico Nicotera. Oggi, in particolare dopo aver visto l’uscita del tronista con Carola e aver assistito alle scaramucce tra Alice e Carola, entrambe interessate al bell’ingegnere, ha preso la parola. Si è rivolta direttamente a Federico dicendogli apertamente: “Sono qua per te, se non ci sono possibilità dillo chiaro”. Patrizia è, evidentemente una ragazza determinata che sa quello che vuole e lo dice senza giri di parole.

Chi è Patrizia la nuova corteggiatrice di Federico

Federico s’è scusato con la ragazza spiegando: “I tempi sono quelli che sono, ma non significa che io non voglia conoscerti”. Patrizia ha accolto il chiarimento con serenità e sembra sia intenzionata a restare in trasmissione per aspettare la sua occasione di conoscere Federico Nicotera. Chissà se la determinazione di questa ragazza porterà il tronista ad avere interesse per lei? Dovremo aspettare le prossime puntate per vedere se tra i due potrà nascere qualcosa…