Perché Sei sorelle oggi lunedì 12 giugno 2023 non va in onda? Data prossima puntata

È morto oggi all’età di 86 anni Silvio Berlusconi, noto come “Il Cavaliere”. Un fulmine a cielo sereno quello che questa mattina, intorno alle 9.30, ha fatto capolino nel mondo della politica ma anche dello spettacolo. D’altronde la sua era una personalità poliedrica che ha toccato tanti e diversi ambiti del comune sentire. Conseguentemente, tutta la programmazione televisiva ha immediatamente subito variazioni di palinsesto, così da adattarsi alla notizia e, in un certo qual modo, rendere omaggio al Cavaliere, con il quale si potrebbe dire chiusa un’intera epoca della politica italiana. Edizioni speciali dei Tg e programmi in suo ricordo, vediamo com’è cambiata la programmazione delle varie reti televisive.

I cambiamenti di palinsesto per la morte di Berlusconi

Diversi i cambiamenti del palinsesto a seguito della morte di Berlusconi. Ad esempio, questo pomeriggio dopo la trasmissione di Serena Bortone Oggi è un altro giorno la serie di Rai 1 Sei sorelle non andrà in onda. Al suo posto un nuovo speciale del Tg1. Invece, in prima serata a partire dalle 20.40 ci sarà uno speciale di Porta a Porta con Bruno Vespa. Diverse le edizioni speciali dei telegiornali che si sono avvicendate nella mattinata e non solo. Ad esempio, Tg2 Italia modifica la scaletta di puntata, concentrandosi sulla morte del Cavaliere. Trasmesso, ovviamente, anche dalla Mediaset un’edizione speciale del Tg 5 in simulcast su Rete 4 e Tgcom24. Lo speciale prosegue sulle tre reti fino alle 18.25, per poi riprendere dalle 20 a mezzanotte. Questo vuol dire che salteranno le intere programmazioni previste per la serata. Su Canale 5 niente soap e Isola dei Famosi mentre in preserale slitta la partenza di Caduta Libera. Infine, cambi di programmazione anche su La 7 dove questa sera al posto di Yellowstone verrà trasmesso I Mille Volti di Berlusconi. Il programma sarà condotto dal giornalista e direttore del telegiornale di La 7 Enrico Mentana.