Rebecca Marder, chi è l’attrice francese di Mon Crime: età, carriera, marito, vita privata, film e Instagram

Rebecca Marder è una giovane attrice che, nonostante l’età, ha già al suo attivo una serie di successi, non in ultimo quello ottenuto con la partecipazione al film di Ozon: Mon Crime – La colpevole sono io che è, tra le altre cose, il film d’apertura della XIII edizione di Rendez-vous a Roma.

Chi è l’attrice Rebecca Marder?

Rebecca Marder è nata il 10 aprile del 1995 a Parigi e ha esordito nel mondo dello spettacolo quando era ancora molto piccola. A soli 5 anni si è trovata, per la prima volta, su un set cinematografico, per quanto ci sia arrivata con grandi perplessità della mamma che non era tranquilla a far intraprendere quel percorso alla figlia in così tenera età.

Vita privata

Ma la scelta di Rebecca si è rivelata una scelta di vita, anche perché l’attrice è cresciuta in un ambiente artistico, essendo proprio la madre una giornalista e critica di teatro. E spesso la piccola Rebecca era presente alle prime teatrali. Il papà, invece, Marc Marder, è un musicista e un compositore e ha alimentato molto il desiderio artistico di Rebecca, facendole seguire corsi di canto, danza e anche pianoforte.

Terminato il liceo Rebecca si è iscritta al Conservatorio d’arte drammatica di Parigi, poi alla scuola nazionale di teatro a Strasburgo e a 20 anni è entrata a far parte della Commédie Française. è stata una carrera veloce quella dell’attrice francesce che nel 2011 il premio come giovane speranza femminile al Festival di fiction di La Rochelle per il suo ruolo da protagonista nel film televisivo Emma.

La partecipazione al film di Ozon Mon Crime – La colpevole sono io

L’ultimo lavoro di Rebecca Marder è è Mon Crime – La colpevole sono io di François Ozon, una commedia poliziesca che conta nel suo cast non solo Rebecca, ma anche: Nadia Tereszkiewicz, Isabelle Huppert, Fabrice Luchini, Dany Boon e André Dussolier. Una storia che si svolge nella Parigi degli anni ‘30, in cui l’attrice Madeleine Verdier (Nadia Tereszkiewicz) è accusata dell’omicidio di un famoso produttore. Con l’aiuto dell’avvocatessa e sua migliore amica Pauline (Rebecca Marder), Madeleine viene assolta per legittima difesa.

Instagram

Su Instagram Rebecca Marder, rebeccamarder, conta 28.800 follower. Il suo profilo è pieno dei suoi impegni professionali, sono pochissime le immagini riservate a momenti di svago.