Russell Crowe, chi sono i figli: età, carriera e vita privata

Oggi, alle 14.00, su Rai 1, Serena Bortone nella sua trasmissione “Oggi è un altro giorno” ospita un personaggio eccezionale: Russell Crowe, l’attore neozelandese che ha vinto l’Oscar per il film Il Gladiatore. Ma Crowe non è solo un grande interprete, è anche un appassionato di musica e un cantautore che si esibisce con la sua band, gli Indoor Garden Party. Proprio in questi giorni, Crowe è in Italia per il suo tour che toccherà Catanzaro, Taranto, Roma e Bologna. Un’occasione unica per scoprire il lato più rock di una star di Hollywood. Cogliamo l’occasione di questa più unica che rara ospitata televisiva per scoprire qualche notizia sulla sua vita priva, in particolare quella che riguarda i suoi due figli avuti dal matrimonio con l’attrice, cantante e showgirl Danielle Spencer.

Chi sono i figli di Russell Crowe, Charles e Tennyson

Russell Crowe è uno dei volti più noti di Hollywood, vincitore dell’Oscar per il film Il Gladiatore. Ma chi sono i suoi figli, Charles e Tennyson, nati dal suo matrimonio con l’attrice e cantante Danielle Spencer?

Charles Spencer Crowe, il primogenito

Charles Spencer Crowe è nato a Sydney, in Australia, il 21 dicembre 2003, sotto il segno del Sagittario. Ha 19 anni e somiglia molto al padre, con i suoi capelli castani e il suo sguardo intenso. Charles vive in Australia con la madre e il fratello minore, ma ha un buon rapporto con il padre, che lo porta spesso con sé nei suoi viaggi. Nel luglio 2022, ad esempio, Charles ha accompagnato Russell a Roma, dove l’attore stava girando il film L’Esorcista del Papa. In quell’occasione, i due hanno visitato il Colosseo, che Russell ha definito scherzosamente il suo “vecchio ufficio”, riferendosi al ruolo di Massimo Decimo Meridio nel film Il Gladiatore. Non si sa molto della sua vita privata e dei suoi interessi, ma sembra che abbia una passione per la musica e per gli animali.

Tennyson Spencer Crowe, il secondogenito

Tennyson Spencer Crowe è nato a Sydney, in Australia, il 7 luglio 2006, sotto il segno del Cancro. Ha 16 anni e ha ereditato dal padre la passione per il cinema e per la recitazione. Tennyson vive in Australia con la madre e il fratello maggiore, ma anche lui è molto legato al padre, con cui condivide momenti di divertimento e di affetto. Tennyson è ancora uno studente e non si conoscono dettagli sulla sua vita sentimentale.