Sanremo Giovani 2023, alla scoperta di Fellow: diritti, alienazione sociale e forza dell’amore con “Alieno”

Sanremo Giovani 2023, il 19 dicembre in gara c’è anche Fellow. Un cantautore che porta l’amore in una diversa chiave di lettura.

Sanremo Giovani, comincia il conto alla rovescia. Il prossimo 19 dicembre Amadeus decreterà chi potrà unirsi ai big della canzone italiana e partecipare alla kermesse canora più attesa. Sanremo è una vetrina importante per tutti, anche e soprattutto per quelle che si definiscono nuove proposte. In tanti sognano le orme di Eros Ramazzotti e Laura Pausini, ma anche Giovanni Caccamo e Francesco Gabbani. L’importante è crederci, poi l’occasione arriva.

Lo può dire a gran voce, tra i cantautori in gara, anche Fellow. Giovane di belle speranze che, con il suo brano, “Alieno”, canta l’amore puro dagli occhi di chi si sente fuori posto. La sua è una canzone – prodotta dalla Warner Bros Music – che parla di alienazione sociale attraverso la dinamica delle relazioni: un viaggio nei sentimenti guidati da coloro che “tanto non sono i più fighi della festa” ma hanno ugualmente qualcosa di speciale che li unisce.

Sanremo Giovani 2023, Fellow con “Alieno” punta a cambiare prospettiva: la forza dell’amore in musica

Il brano mette insieme sentimenti e solitudine con la forza di accettare il proprio percorso anche quando questo va contro gli stilemi vigenti. La peculiarità di andare controcorrente attraverso la sensibilità autoriale. A questo hanno teso Canova e Zaccaria quando hanno lavorato alla produzione e pubblicazione del brano.

Fellow, naturalmente, ci ha messo le proprie sonorità e influenze. Da Castrocaro a X Factor, fino alle cover rifrangiate da lui stesso. Si è sempre dato da fare, fino all’approdo in Area Sanremo. Ora pensa, davvero, che sia arrivato il suo momento. L’Alieno esiste e spera che faccia la differenza agli occhi, ma soprattutto alle orecchie del pubblico.