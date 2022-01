Scommesse Sanremo 2022, pronostici, quote e cantanti favoriti: la classifica completa

Mancano pochissimi giorni al Festival di Sanremo 2022, la tradizione degli italiani, la kermesse musicale più amata e seguita giunta alla sua 72esima edizione. Il Palco dell’Ariston si riaccenderà martedì 1 febbraio e terrà compagnia al pubblico fino al 5, giorno in cui verrà decretato il vincitore. Alla conduzione, anche quest’anno, per la terza volta consecutiva, ci sarà Amadeus, affiancato da cinque attrici: Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli. Ma quando si parla di Sanremo non si può non parlare del Toto Festival, tra pronostici, quote e cantanti favoriti.

Scommesse Sanremo 2022: pronostici, quote e cantanti favoriti

Stando agli esperti di Sisal Matchpoint, il terzo festival che vedrà alla conduzione Amadeus avrà un duo inedito come protagonista, quello composto da Mahmood e Blanco che saliranno sul palco dell’Ariston con il brano ‘Brividi’. I due artisti, nella classifica e nei pronostici, sono seguiti da Elisa, che torna in gara dopo 21 anni dalla sua prima partecipazione (e vittoria con Luce) e dalla Rappresentante di Lista, che ha già partecipato lo scorso anno. Il duo è alla pari con Sangiovanni, il giovane talento nato dalla fucina di Amici. A seguire Emma, Achille Lauro, Irama, Rkomi, Massimo Ranieri. Ma vediamo la classifica completa del totofestival di Sanremo.

Toto Festival di Sanremo 2022: la classifica dei cantanti più quotati

Di seguito la classifica del Toto Festival di Sanremo 2022 stilata dagli esperti di Sisal Matchpoint.

Mahmood e Blanco 3,50 Elisa 4,50 La Rappresentante di Lista 9 San Giovanni 9 Emma 9 Achille Lauro 12 Irama 12 Massimo Ranieri 12 Rkomi 12 Dargen D’Amico 16 Ditonellapiaga con Donatella Rettore 20 Michele Bravi 20 Aka7even 25 Noemi 25 Gianni Morandi 33 Giovanni Truppi 33 Highsnob e Hu 33 Le Vibrazioni 33 Matteo Romano 33 Tananai 33 Yuman 40 Ana Mena 50 Giusy Ferreri 50 Iva Zanicchi 100