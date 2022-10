Simone Casula, chi è il ballerino di Ballando con le Stelle: età, carriera, foto, fidanzata, Instagram, Rosanna Banfi

Mancano poco alla prima puntata di Ballando con le stelle e i telespettatori di Rai 1 non aspettano altro. Il programma condotto da Milly Carlucci quest’anno debutterà in prima serata l’8 ottobre. Come sempre, protagonisti saranno personaggi del mondo dello spettacolo, pronti a scendere in pista e a mettersi in gioco. Tra loro c’è anche Simone Casula. Ecco cosa sappiamo di lui.

Biografia, infanzia, età, passioni

Simone Casula, 32 anni, classe 1991, è cresciuto a Samassi con il padre, ex agente di commercio che si è dato all’agricoltura in un secondo momento. La madre, invece, è una maestra elementare. Ha un fratello più grande di quattro anni che è un batterista. Fin da piccolo Simone voleva fare danza, ma nel suo paese non c’erano scuole per questo sport e i suoi genitori non avevano il tempo di accompagnarlo in altre città. Ha provato tanti sport tra cui il calcio, il basket e il nuoto ma non si sentiva portato per nessuno di questi.

Poi arriva la svolta: gli viene data la possibilità di frequentare la scuola del maestro Massimiliano Matta a Cagliari e lui accetta. Da tre allenamenti a settimana sono diventati quattro, poi quotidiani. Si è diplomato all’Istituto Sanluri ad indirizzo tecnico-turistico.

La prima gara di ballo che ha vinto è stata a Foligno ai Campionati italiani nel ballo di coppia con Laura Marras, con la quale ha condiviso numerosi successi e vittorie.

Simone Casula: la carriera

Nel 2013 vince la medaglia d’argento ai Campionati mondiali di Pechino in Cina e nel 2016 a Chengdu conquista la medaglia d’oro. Lavora in una compagnia australiana che fa spettacoli a New York e Broadway. Poi decide di buttarsi nel mondo della televisione. Quest’anno infatti sarà il nuovo maestro di ballo dell’attrice Rosanna Banfi a Ballando con le stelle insieme ai suoi colleghi Moreno Porcu, Simone Arene e Pasquale La Rocca.

Instagram

Su Instagram si chiama @simonecasulaofficial e conta oltre 26mila follower.