Sora Lella, chi sono i nipoti Mauro e Renato Trabalza: oggi il ricordo della nonna

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Mauro e Renato Trabalza, i nipoti dell’iconica Sora Lella, l’attrice Elena Fabrizi, simbolo della romanità.

Il ricordo di Sora Lella a Oggi è un altro giorno

Mauro Trabalza è il nipote di Sora Lella, anche lui un artista. E proprio alla nonna e allo zio Aldo ha deciso di dedicare uno spettacolo al teatro. “Ho dei ricordi vivi, intimi, nonna l’abbiamo vissuta bene, sia io che mio fratello Renato (oggi chef e gelatiere d’eccellenza, ndr)” – ha raccontato in un’intervista rilasciata a La Verità. Mauro ha ripercorso la sua vita, la fortuna di avere avuto come nonna un’attrice, diventata simbolo della romanità: “Ho ricordi d’infanzia, ma soprattutto da ragazzo, quando mi diceva, nelle mie avventure amorose: questa non me piace, questa non me piace, questa lasciala perde, questa va bene, aspetta che ce parlo io”.

Sora Lella come nonna

Mauro Trabalza ha raccontato che sua nonna amava le telefonate, stare con la gente, vivere la vita normalmente. “Ogni tanto ci discutevo, lei mi metteva il muso. Io allora le davo delle spintarelle e lei mi mandava a quel paese”.

Sora Lella, al contrario di chi parlava di dissapori, aveva un ottimo rapporto con suo fratello Aldo: “Tra nonna e zio Aldo c’era un grande rispetto. Zio ha fatto da padre alle sorelle e nonna era la più piccola. Non è vero che lui non voleva che lei lavorasse al cinema” – ha raccontato Mauro al quotidiano La Verità. Che ha ricordato anche la nonna al ristorante, mentre lavorava lì.