Uomini e Donne, anticipazioni 26 gennaio 2022: oggi in studio Gemma Galgani e Luca Salatino

Dopo aver visto le esterne di Matteo Ranieri con Denise e Federica, tra non poche polemiche in studio, oggi torna l’appuntamento del pomeriggio di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico, ormai da anni. Cosa succederà nella puntata? Verrà lasciato spazio ancora ai giovani o i riflettori e l’attenzione saranno sui cavalieri e le dame del Trono Over? Scopriamolo insieme!

Uomini e Donne 26 gennaio 2022: ultime news su Luca Salatino, le esterne del tronista

Dopo lo spazio dedicato a Matteo Ranieri, sempre più concentrato su Federica e Denise, oggi probabilmente si tornerà a parlare di Luca Salatino, che è da poco sul trono. Lo chef e pugile romano, dopo la delusione e il due di picche di Roberta, è pronto a rimettersi in gioco e sta conoscendo le ragazze, in particolar modo Eleonora. Tra i due c’è stata un’altra esterna? Come sta andando la frequentazione?

Uomini e Donne oggi 26 gennaio 2022: Gemma Galgani e Armando Incarnato, le anticipazioni

Il resto della puntata dovrebbe essere dedicata al Trono Over e spazio potrebbe essere dato, ancora una volta, a Gemma Galgani, che ora sta conoscendo il nuovo cavaliere toscano Massimiliano. Sarà la volta buona? O sta per arrivare l’ennesima delusione? Poi, si potrebbe parlare di Armando Incarnato, uno dei protagonisti più discussi e chiacchierati di sempre: dopo aver chiuso ogni tipo di rapporto con Marika, il bel napoletano ha chiesto a Denise, corteggiatrice di Matteo, di restare in studio, di non andare. Vuole uscire con lui? Lo scopriremo solo sintonizzandoci su Canale 5!