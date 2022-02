Uomini e Donne, anticipazioni puntata 21 febbraio 2022: ultime news su Matteo e Luca, Diego e Armando

Nuova settimana e nuove imperdibili puntate di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 più amato e seguito di sempre dal pubblico che è ormai curioso di sapere come andranno a finire i troni di Luca e Matteo. Pubblico che si è appassionato anche alle vicende del Trono Over, dalla simpatia di Alessandro e Pinuccia alle relazioni che sembrano più stabili. Ma cosa succederà nel corso della puntata di oggi, lunedì 21 febbraio? I riflettori su chi verranno puntati?

Uomini e Donne, anticipazioni 21 febbraio 2022: ultime news su Matteo e Luca, le esterne

Al centro dello studio oggi, molto probabilmente, torneremo a vedere il tronista Matteo, che sta continuando a parlare per chiarirsi con Federica, la sua corteggiatrice. Si arriverà a fare la pace? Ci sarà un ballo romantico alla fine? Denise, l’altra contendente, ha deciso di non partecipare più e ora Matteo sembra concentrato solo sulla bella napoletana, ma deciderà di conoscere altre ragazze? L’attenzione sarà poi su Luca, lo chef e pugile romano che sta continuando a frequentare Lilli, una giovane con un passato difficile alle spalle: sarà la volta buona?

Uomini e Donne 21 febbraio 2022: la “rissa” tra Armando e Diego

Ma non solo Luca, Matteo e le loro esterne. Oggi verrà dato spazio, quasi sicuramente, al trono Over. E se tra Massimiliano e Nadia tutto sembra procedere bene, a gonfie vele, lo stesso non si può dire del rapporto tra Armando e Diego, che arriveranno a scontrarsi a muso duro. Diego, infatti, continuerà a dire la sua sul rapporto tra Ida, sua ex fidanzata, e Alessandro e questo infastidirà molto Armando, che deciderà di parlare e dire la sua per ‘difendere’ l’amica. Fino alla discussione molto accesa in studio: cosa succederà? Chi dovrà intervenire per mettere la parola fine?