Uomini e Donne, anticipazioni puntata 24 febbraio 2022: ultime news su Luca e Soraia, Biagio e Giuliana

Penultimo appuntamento della settimana con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Dopo aver visto al centro dello studio Gloria e Diego, con l’incursione di Armando, e Ida e Alessandro, con l’entrata di un nuovo corteggiatore per la dama, oggi probabilmente si tornerà a parlare del tronista Luca. Lo chef e pugile romano sta continuando a frequentare Lilli, che ha sempre paura a legarsi a qualcuno: riuscirà a lasciarsi andare? E i riflettori oggi, giovedì 24 febbraio, su chi altro saranno puntati?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 24 febbraio 2022: la discussione tra Luca e Soraia, ultime news su Matteo e Federica

Molto probabilmente, nel corso della puntata di oggi si continuerà a parlare di Luca, il tronista che sta conoscendo sì Lilli, ma anche Soraia. Quest’ultima lo ha colpito molto dal punto di vista estetico: ma ci sarà dell’altro? Tra i due potrebbe esserci, forse, una discussione in studio. Per quanto riguarda Matteo Ranieri, invece, il suo trono sembra essere in pausa: Denise ha abbandonato il programma, Federica è assente perché malata, ma ci ha tenuto a fargli un videomessaggio per fargli capire quanto ci tiene a lui. Sarà lei la scelta?

Uomini e Donne 24 febbraio 2022: ultime news su Biagio e Giuliana

Non solo trono dei giovani, oggi si tornerà sulle vicende degli over. Protagonisti, molto probabilmente, saranno Biagio e Giuliana. Lui sembra molto preso, lei invece ha deciso di chiudere la frequentazione: ci saranno dei colpi di scena? Per Sara e Daniela, invece, arriveranno nuovi corteggiatori: saranno uomini giusti per loro? Troveranno l’incastro perfetto? Nuova dama anche per Armando, che deciderà di conoscere!