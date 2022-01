Uomini e Donne, anticipazioni venerdì 14 gennaio 2022: Gemma Galgani e Stefano in crisi?

Dopo aver visto i protagonisti del trono Over al centro dello studio e dopo aver visto l’esterna tra Matteo e la bella Martina, oggi torna, per l’ultimo appuntamento della settimana, Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 più amato e seguito di sempre. Ma cosa succederà nel corso della puntata di venerdì 14 gennaio? I riflettori su chi saranno puntati?

Uomini e Donne anticipazioni 14 gennaio 2022: ultime news su Gemma e Stefano

La dama Gemma, una delle più discusse e chiacchierate di sempre, dopo la delusione e l’ennesima “batosta” avuta con Leonardo, è pronta a rimettersi in gioco e ora sta uscendo con il cavaliere romano Stefano. Eppure, sono in molti ad essere convinti che Gemma non sia davvero attratta dall’uomo. E che anzi, sia sempre più distante. Sarà davvero così? O gli opinionisti si sbagliano?

Uomini e Donne 14 gennaio 2022: le esterne di Luca Salatino

Sul trono c’è Luca Salatino, ex corteggiatore di Roberta che, dopo il ‘rifiuto’, è stato scelto da Maria De Filippi. Per lui arriveranno presto nuove ragazze: troverà l’amore e l’incastro perfetto dopo la delusione? Vedremo le sue prime esterne? Chissà… Non ci resta che aspettare e sintonizzarci su Canale 5!