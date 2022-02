Uomini e Donne, chi è la nuova dama in studio per Biagio al trono over

Uomini e Donne. Ci siamo, ancora colpi di scena nella puntata di oggi nel salotto di Maria De Filippi. Questa volta, sotto i riflettori, c’è Biagio, il galante ed affascinante cavaliere che in più di una occasione ha avuto battibecchi con Gianni e Tina nel corso di queste ultime puntate.

Chi è Stella, la nuova signora bionda per Biagio

Stella è una donna sensuale ed affascinante, bionda, madre di un figlio che lavora duramente come barlady in diversi locali. Vive da sola con una gatto tenerissimo e sta cercando da qualche anno l’amore della sua vita. Le sue parole sono state ”mi ha colpito esteticamente, perché negli anni ho ricercato sempre altro, ora è il momento di concedersi anche all’attrazione estetica”. Donna con le idee molto chiare sull’amore e le sue esigenze. Non è spaventata dagli ammonimenti di Gianni e Tina. Come andrà a finire?