Lazio da Champions: Sarri a 3 punti dal quarto posto grazie a Vecino

Udinese-Lazio termina 1-2 in favore dei biancocelesti. A decidere la gara Luca Pellegrini e Vecino, non basta Walace ai padroni di casa.

Vincere per continuare a sognare. I biancocelesti vogliono tornare in Champions, ma per farlo devono tenere il passo delle altre. Dirette concorrenti che non perdonano e soprattutto non perdono tempo. A vincere, questo pomeriggio, ci ha pensato anche la squadra di Sarri che in attesa di Atalanta e Roma si porta a tre punti dal quarto posto. Ci voleva secondo l’allenatore che aveva chiesto una risposta importante.

La prestazione in campo c’è stata, i biancocelesti hanno vinto di misura grazie al gol di Luca Pellegrini, che gonfia la rete su punizione, e la zampata vincente di Vecino che trova il gol vittoria. Quanto basta per rispondere a Walace che aveva trovato il momentaneo pareggio. Una squadra sicura e pronta per un 2024 pieno di impegni e ritmo: si gioca frequentemente e non c’è più tempo per guardare (e criticare) il calendario.

Udinese-Lazio, Sarri vede la Champions: biancocelesti a 3 lunghezze dal quarto posto

Gli impegni si moltiplicano e i giorni a disposizione sembrano sempre meno: “A questi ritmi non mi diverto più” – aveva detto Sarri alcuni mesi fa – ma adesso la forza e il divertimento dovrà trovarli per mettere un punto al cammino che potrebbe portare nuovamente la Lazio nell’Europa che conta. Sebbene anche quest’anno sia in grado di dire la propria in Champions League (fino a questo momento).Tornando alla stretta attualità, la testa dei calciatori biancocelesti – in questo momento – è a mercoledì prossimo. Un quarto di finale di Coppa Italia da provare a conquistare, contro la Roma, in un Derby tutto da vivere con qualche conto aperto.

Le due compagini capitoline si studiano e aspettano il momento buono per sferrare il colpo decisivo. La Lazio è pronta e fra tre giorni ad attenderla ci saranno molti più tifosi rispetto ai mille presenti in Friuli. Questa squadra continua a volare, ma gli esami di maturità non sono finiti. Udine è stata una buona premessa, ma la scena madre – su una stagione tanto complicata quanto importante – deve ancora arrivare.