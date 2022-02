Olimpiadi 2022, semifinale curling: orario e come vedere l’Italia in diretta tv e streaming oggi lunedì 7 febbraio

Si terrà oggi la semifinale di Curling misto alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La sfida inizierà alle ore 13.05 italiane di oggi, lunedì 7 febbraio. Tra le nazioni arrivate alla semifinale c’è anche l’Italia che, dopo aver vinto la sfida contro il Canada, dovrà affrontare la Svezia.

Pechino 2022, curling: dove vedere Italia-Svezia

E’ possibile vedere la semifinale di curling alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 in tv su Rai 2 e Rai Sport + HD. Per chi dovesse perdersi qualche gara o volesse semplicemente rivedere i momenti migliori delle olimpiadi può usufruire gratuitamente dello streaming su Rai Play. Le Olimpiadi Invernali saranno inoltre trasmesse in abbonamento su Eurosport 1 ed Eurosport 2 ed in streaming in abbonamento su discovery+ ed Eurosport Player.